¿Necesita rodar una escena en tierras heladas? ¿En las arenas doradas de una playa? ¿Volcanes cubiertos de nieve? O quizás, ¿un paisaje lunar? Chile quiere hacerte una oferta.



A partir del 14 de agosto, a cualquier persona que invierta más de 2 millones de dólares en un rodaje cinematográfico en Chile, el gobierno le devolverá el 30 por ciento de su inversión, dijo Joyce Zylberberg, directora de Film Commission Chile. Se trata de un intento de aprovechar la excepcional geografía del país.



Una franja de tierra de 8 mil kilómetros desde la Antártida al desierto más seco del mundo, a través de bosques montañosos, viñedos y la pampa, Chile lo tiene todo.



Sin embargo, hasta ahora, no ha logrado atraer producciones cinematográficas importantes. Incluso la mitad de la película "Los 33", que trata de unos mineros que escaparon milagrosamente después de 69 días atrapados bajo tierra en Chile, fue rodada en Colombia.



"Podría haber sido entera acá, pero finalmente fueron 9 semanas en Chile y 9 semanas en Colombia porque Colombia tenía mayores incentivos tributarios", dijo Juan de Dios Larraín, productor de servicios cinematográficos, que ha participado en otras películas como Jackie. “En Chile se presentan oportunidades a todo nivel. Hay un desconocimiento sobre la potencialidad que tiene Chile y es un buen momento para demostrarlo".



Colombia aprobó una ley cinematográfica en 2012 que permite a los cineastas recuperar hasta el 40 por ciento de su inversión del Gobierno. Para 2016, el subsidio había conseguido llevar 16 proyectos por valor de 27 millones de dólares al país latinoamericano.



"Ya tenemos una lista gigante de interesados. Toda la comunidad audiovisual internacional está expectante por este tema”, dijo Zylberberg en una entrevista en Santiago. “Puede ser el catalizador que podría catapultar a Chile a las grandes ligas”.



CRECIMIENTO DE LA PUBLICIDAD

Chile quiere llevarse un trozo de un gran pastel. Los ingresos mundiales de taquilla ascendieron a unos 38 mil 600 millones de dólares en 2016, según la Motion Picture Association of America, mientras que los ingresos totales de TV y vídeo alcanzaron alrededor de 286 mil millones un año antes.



Cada año se ruedan más de 150 producciones internacionales en el país, principalmente de Estados Unidos, Europa y América Latina. La gran mayoría son anuncios publicitarios y muchos de ellos de empresas de automóviles.



"No recuerdo marca que no haya rodado un comercial acá", dijo Zylberberg, y subrayó las ventajas de ATA Carnet, un documento de aduanas internacional que permite la creación de una zona libre de impuestos y de exportación e importación temporal de bienes durante un período máximo de un año.



Las exportaciones chilenas de servicios audiovisuales crecieron 33 por ciento entre 2010 y 2014 hasta los 31.7 millones de dólares, según datos del Ministerio de Cultura. Anualmente, el sector audiovisual genera 34.5 millones de dólares.



"Chile tiene todo para ser un paraíso de localizaciones y de servicios”, dijo Zylberberg. “Los incentivos específicos tributarios y no tributarios son fundamentales".