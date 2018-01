Cero excelsior: Stan Lee también es acusado de acoso sexual

Stan Lee, creador del universo de Marvel, fue acusado de acoso sexual por enfermeras que lo cuidaban en su casa de Hollywood Hills.



Una compañía de enfermeras aseguró haber suspendido sus servicios en la residencia de Lee, de 95 años de edad, tras haber acosado sexualmente a "cada una de ellas que ha estado en la casa, además de pedirles sexo oral y pasearse desnudo", de acuerdo con una nota de The Huffington Post.



Asimismo, una nota del Daily Mail asegura que el servicio de enfermeras, que provee sus servicios a diversas personalidades del espectáculo, ya entabló una demanda contra la mente detrás de The Avengers.



No obstante, el diario británico indicó que hasta el momento no se ha presentado ninguna queja policial ni demandas.



Asimismo, indicó que el representante legal de Stan Lee, afirmó que éste niega categóricamente las "acusaciones falsas y despreciables con las que pretenden manchar su buen nombre".