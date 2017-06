Calzado para niño: lo que debes tomar en cuenta

Comodidad y seguridad son los principales factores a tomar en cuenta a la hora de comprar zapatos para niños. Caricaturas y diseños con colores llamativos son la apuesta de los nuevos modelos de esta temporada.



Necesarios a partir de que los bebés comienzan a caminar, los tenis y las botas son de los más buscados por el soporte que ofrecen y los materiales de los que están hechos.



Al momento de la compra hay claves que los padres no deben olvidar, como que los pies de los niños están en constante crecimiento; se calcula que entre 8 y 9 milímetros cada tres meses. Utilizar el calzado adecuado favorece su correcto desarrollo, incluyendo el de sus habilidades motrices.

1

También debe tomar en cuenta los materiales, que estén hechos de piel y tela que favorezcan la libre transpiración de los pies. El tipo de suela influye en la pisada correcta, por lo que se recomienda elegir las que son antiderrapantes, flexibles y ligeras. Los zapatos se deben medir tal y como se van a usar; en el caso de los tenis, las calcetas son necesarias, y los niños deben caminar un poco con ellos para cerciorarse de que no les aprieten.



Las agujetas son un elemento decorativo, pero los padres no deben suponer que si los zapatos les quedan grandes a sus hijos, con que se ajusten un poco más les quedarán bien. Cuando se camina con calzado de otra talla a la requerida, las caídas son recurrentes y pueden aparecer ampollas y lesiones provocadas por el roce.



El mejor momento para comprar calzado en general es en la tarde, cuando el pie está un poco más hinchado y si los zapatos ajustan adecuadamente, después no lastimarán.



Para las niñas hay múltiples modelos, pero en edades tempranas que van de 1 a 10 años, se deben preferir los que les den el soporte adecuado. Las ballerinas, suecos, sandalias y opciones puntiagudas y con tacón deben ser descartados.



INGLESAS Y DURABLES

Inspirada en los zapatos de trabajo para uso rudo, Dr. Martens, marca nacida en 1960, ha sabido incrementar su popularidad a través de los años. Esta opción es para los niños más grandes, porque el número más pequeño disponible es 22.5. Lanza a la venta un modelo unisex inspirado en la caricatura de MTV, Beavis and Butt-Head, impresa en la parte del tobillo. Tiene suela de aire acolchada, ocho ojillos y su precio es de mil 460 pesos.



PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Desde 2014, el ingenio y frescura de Snoopy está disponible para que los más pequeños de casa los conozcan. Vans acaba de lanzar al mercado su segunda colección inspirada en los personajes de la tira cómica de los años 60 y 70. “El calzado está diseñado para ofrecer comodidad y soporte a los pequeñitos. Tenemos un modelo con velcro para que ellos mismos se los puedan poner y quitar; hay opciones desde un año en adelante”, asegura Yalia Bailleres, coordinadora de relaciones públicas de la marca. Además de diseños divertidos y colores atractivos, una de las fortalezas es la suela de caucho con la que están fabricados porque es antiderrapante. En la colección Vans x Peanuts también figuran Charlie Brown, Woodstock, Linus, Lucy y Pig Pen. El precio de los modelos oscila entre 899 y mil 200 pesos. La línea incluye mochilas, ropa y lentes.



UN TOQUE FRANCÉS

Confeccionados en piel para asegurar la durabilidad y mejor transpiración, Le Coq Sportif tiene opciones definidas para niños y niñas: para ellas, con mariposas y flores en tonos pastel; para ellos, con colores vivos como el rojo y el azul. “Diseñados para que sean durables y cómodos, la línea infantil está pensada para que un par dé batalla por un año. Los padres deben valorar el crecimiento de sus hijos y no permitir que anden con los pies lastimados porque les quedan justos”, sostiene Isabel Vallejo, gerente de marca en México. Por la diversidad de modelos y tallas, padres e hijos pueden usar los mismos.