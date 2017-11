Buen Fin de libros: los 10 más vendidos en México y EU

Leer un libro debe ser parte cotidiana de nuestro vivir, ya que es un excelente recurso para nutrir el intelecto y el alma. Además, es placentera y necesaria para los seres humanos.



Por esta razón, este Buen Fin aprovecha las ofertas, descuentos y promociones en libros, además de que tendrás un poco más de tiempo para relajarte en este fin de semana largo.



Esta es la lista de los 10 títulos más vendidos de la semana. En México, según Gandhi, y en Estados Unidos Publishers Weekly.

Los 10 libros más vendidos de la semana en México y Estados Unidos:



MÉXICO

1. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2. Origen - Dan Brown

3. El principito - Antoine de Saint-Exupéry

4. It (Eso) - Stephen King

5. Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) - Amalia Andrade

6. Una columna de fuego - Ken Follett

7. Más allá del invierno - Isabel Allende

8. Pedro Páramo - Juan Rulfo

9. Harry Potter y la piedra filosofal - J.K. Rowling

10. Juego de Tronos. Canción de hielo y fuego - George R.R. Martin



ESTADOS UNIDOS

1. The Midnight Line - Lee Child

2. The Rooster Bar - John Grisham

3. Orgin - Dan Brown

4. Two Kinds of Truth” - Michael Connelly

5. The Noel Diary - Richard Paul Evans

6. Typhoon Fury - Cussler Morrison

7. Every Breath You Take" - Mary Higgins Clark

8. In This Moment - Karen Kingsbury

9. Uncommon Type - Tom Hanks

10. Sleeping Beauties - King/King