Bob Dylan habla de Elvis, Sinatra, Baez y Winehouse

NUEVA YORK.- Bob Dylan se abrió sobre su música y habló de su relación con íconos como Frank Sinatra y Elvis Presley; la leyenda del folk Joan Baez, quien fue por un tiempo su pareja, y halagó a Amy Winehouse como la última gran artista con un estilo propio.



En una rara y extensa entrevista publicada exclusivamente en su sitio web el miércoles, con una sesión de preguntas y respuestas con el autor Bill Flanagan, Dylan recordó que Sinatra le dijo, "'Tú y yo, compañero, tenemos ojos azules, somos de allá arriba ... Estos otros vagabundos son de allá abajo'''.



"Recuerdo que pensé que quizás él tenía razón", agregó Dylan, que el año pasado fue laureado con el Nobel de Literatura.



El cantautor también halagó a la cantante británica de soul fallecida en 2011 Amy Winehouse, y sostuvo que fue la última gran artista con un estilo propio. "Fue la última gran personalidad que había por ahí", consideró.

Dylan, de 75 años, también habló sobre la pérdida de colegas músicos como Leonard Cohen, Leon Russell y Merle Haggard, quienes murieron el año pasado. "Éramos como hermanos, vivíamos en la misma calle y dejaron espacios vacíos donde solían estar. Sin ellos, es muy solitario", comentó.



Cuando se le preguntó por qué Elvis Presley no se presentó a una sesión de grabación con Dylan y George Harrison, respondió: "Él sí se presentó. Nosotros fuimos los que no lo hicimos".



También se dijo fan de álbumes más o menos recientes de Iggy Pop (Apres de 2012), Imelda May, Valerie June y The Stereophonics y que disfrutó Here We Go Again: Celebrating the Genius of Ray Charles, un homenaje a Ray de 2011 de Willie Nelson y Wynton Marsalis con varias canciones de Norah Jones.



JOAN BAEZ

El compositor habló en términos absolutamente elogiosos de la leyenda del folk Joan Baez, quien fue por un tiempo su pareja. Se separaron en los años 60, y décadas más tarde Dylan se disculpó por cómo la había tratado.



"Su voz era como la de una sirena de alguna isla griega. Sólo el sonido de su voz podía fascinarte, era una seductora", sostuvo.



"Tendrías que atarte al mástil como en la Odisea y taparte los oídos para no escucharla. Te hacía olvidar quién eras", contó en referencia a la epopeya de Homero.



TRIPLICATE, EL 31 DE MARZO

El nuevo álbum de Bob Dylan Triplicate explora lo mejor del cancionero estadounidense de las décadas de 1930, 1940 y 1950, pero el veterano cantautor dice que eso no significa que esté añorando el pasado.



A Dylan tampoco le preocupa si a sus seguidores les gusta el álbum, el tercero en tres años que incluye versiones de clásicos como 'Stormy Weather', 'As Time Goes By' y 'Stardust'.



"Estas canciones son algunas de las más desgarradoras grabadas y quería hacerles justicia. Ahora que las he vivido, las entiendo mejor", dijo Dylan a Flanagan.



"No es ponerme a recordar o añorar épocas pasadas o recuerdos de lo que ya no está", añadió en la extensa entrevista, publicada en el sitio bobdylan.com el miércoles.



El álbum triple será lanzado el 31 de marzo y llega tras Shadows in the Night, el disco del 2015 en que Dylan cantó clásicos de Frank Sinatra, y Fallen Angels, también con canciones de otros artistas, publicado el año pasado.