'Big eyes' y 'Ted 2', estrenos de Netflix en septiembre

Si en septiembre los estrenos en la pantalla grande no te llaman la atención, Netflix llega ese mes con 15 series, 11 películas, seis documentales y seis producciones infantiles. Aquí te decimos qué es lo más esperado para ese mes.



SERIES

A partir del 25 de septiembre estará disponible la primera temporada de Star Trek: Discovery. La franquicia, con nuevos personajes y nueva nave, tendrá como misión explorar nuevos universos y dar esperanza a una nueva generación.



Para el 29 de septiembre se estrena la tercera temporada de Club de Cuervos, en donde los hermanos Chava e Isabel Iglesias continúan con la pugna para hacerse con el control de los Cuervos de Nuevo Toledo.



PELÍCULAS

​El primer de septiembre podrás ver en la plataforma Big eyes, cinta protagonizada por Amy Adams y Christoph Waltz y dirigida por Tim Burton, la cual relata el drama de la pintora Margaret y su esposo Walter Keane, quien intentó adueñarse de las obras de la artista.



Ted 2, cinta dirigida por Seth MacFarlane y secuela que relata las aventuras del oso de peluche con vida y su inseparable amigo John Bennet (Mark Wahlberg) también estará disponible en la plataforma, esto a partir del 4 de septiembre.



DOCUMENTALES

En cuanto a documentales, la carta fuerte será George Harrison: Viviendo en el mundo material (Living in the material world), documental que se enfoca en la vida y filosofía del exbeatle vistos a través de su esposa, hijos, amigos y quienes fueran sus compañeros en la banda más influyente del siglo XX. Martin Scorsese corre a cargo de la dirección.



Aquí te dejamos la lista completa de títulos que estarán disponibles en Netflix en septiembre:



SERIES

Narcos-Temporada 3 (01 de septiembre)

Gotham-Temporada 3 (01 de septiembre)

Grey's Anatomy-Temporada 13 (01 de septiembre)

Jane the Virgin-Temporada 2 (01 de septiembre)

Once Upon a Time-Temporada 6 (01 de septiembre)

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D-Temporada 4 (01 de septiembre)

Bojack Horseman-Temporada 4 (08 de septiembre)

American Vandal-Temporada 1 (15 de septiembre)

How to get away with murder-Temporada 3 (16 de septiembre)

Fuller House-Nuevos episodios (22 de septiembre)

Supergirl-Temporada 2 (25 de septiembre)

Star Trek: Discovery-Temporada 1 (25 de septiembre)

DC'S Legends of Tomorrow-Temporada 2 (25 de septiembre)

Club de Cuervos-Temporada 3 (29 de septiembre)

Big Mouth- Temporada 1 (29 de septiembre)



PELÍCULAS

Big eyes (01 de septiembre)

Hector and the search of hapiness (01 de septiembre)

Más notas perfectas (04 de septiembre)

Ted 2 (04 de septiembre)

#RealityHigh (08 de septiembre)

First they killed my father (15 de septiembre)

Divergente: Insurgenyte (20 de septiembre)

6 días (22 de septiembre)

Amores caníbales (22 de septiembre)

Nosotros en la noche (29 de septiembre)

Terminator Génesis (30 de septiembre)

​

DOCUMENTALES:

​Surfear para vivir (01 de septiembre)

Marc Maron: Too real (05 de septiembre)

Strong Island (15 de septiembre)

Foo Fighters: Back and Forth (15 de septiembre)

George Harrison: Living in the material world (15 de septiembre)

Jerry before Seinfeld (19 de septiembre)

​

KIDS:

Pokémon the series: XYZ-Temporada 1 (01 de septiembre)

​Lego Elves: secretos de Elvendale-Temporada 1 (01 de septiembre)

Spirit: cabalgando libre-Temporada 2 (08 de septiembre)

Greenhouse Academy-Temporada 1 (08 de septiembre)

Veggietales: en la ciudad-Temporada 2 (15 de septiembre)

El autobús mágico vuelve a despegar-Temporada 1 (29 de septiembre)