Barcelona golea 5-0 al Espanyol con triplete de Messi

Un insaciable Lionel Messi anotó el sábado un triplete en la goleada 5-0 del Barcelona sobre Espanyol, con la que los blaugranas sumaron tres victorias en igual número de partidos y ampliaron su ventaja sobre el campeón defensor, Real Madrid, que empató 1-1 como local frente al Levante.



El astro argentino, que tuvo suerte debido a que el árbitro no anuló su primer tanto por posición de adelanto, no mostró piedad con el Espanyol y elevó a cinco su total de goles en tres partidos. El francés Ousmane Dembélé, fichaje récord del Barcelona esta temporada, entró en el segundo tiempo.



El marcador lo completaron el defensa Gerard Piqué y el delantero uruguayo Luis Suárez, quien recibió la habilitación de Dembélé.



El Real, que aún no cuenta con el portugués Cristiano Ronaldo debido a una suspensión, volvió a perder puntos como local, en un partido en el que Gareth Bale desperdició varias oportunidades y Marcelo fue expulsado cerca del final.



En tanto, el Atlético Madrid empató 0-0 como visita ante el Valencia sin la presencia del suspendido delantero francés Antoine Griezmann, mientras que el Sevilla goleó 3-0 al Eibar antes de visitar al Liverpool por la Liga de Campeones.



En el Nou Camp, Messi adelantó al Barcelona a los 26 minutos con un típico remate dentro del área y una definición ajustada a la esquina superior del arco, aunque recibió el balón en posición de adelanto.



El argentino volvió a marcar desde corta distancia a los 35, cuando recibió un pase de Jordi Alba en el área chica y definió bajo el portero Pau López. Messi completó su triplete a los 67, culminando una excelente jugada de su equipo luego de recibir otra habilitación de Alba.



En Madrid, Iván "Ivi" López dio a los visitantes una ventaja inesperada en el minuto 12, tras controlar y volear un lanzamiento largo desde el córner.



El delantero estuvo a punto de anotar nuevamente para el Levante con un tiro libre que pasó rozando el poste, pero a los 36 minutos Lucas Vázquez aprovechó un rechace tras un cabezazo de Sergio Ramos para introducir el balón en la portería de Raúl Fernández y poner el empate en el marcador.



La escuadra de Zinedine Zidane ha conseguido cinco puntos en sus primeros tres partidos de Liga. El resultado del sábado sigue al empate 2-2 en casa con el Valencia antes de la pausa por la fecha de eliminatorias internacionales.



"Es algo que no queríamos, ahora solo queda aprender de los errores y mirar hacia adelante", dijo Lucas Vázquez tras el partido. "No tuvimos esa frescura final para crear ocasiones, el Levante se echó atrás muy bien y nos causó problemas".