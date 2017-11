El artista británico Banksy grabó una "disculpa" real en el muro israelí que se alza en la ocupada Cisjordania, para conmemorar el apoyo que hace un siglo el Reino Unido dio al establecimiento de un hogar patrio para los judíos en Palestina.



El trabajo fue revelado antes del centenario que se cumple el jueves de la Declaración Balfour, durante una fiesta para niños palestinos en el Walled Off Hotel (hotel amurallado) que Banksy inauguró en marzo pasado en Belén.



Israel considera esta declaración, emitida en 1917 por el ministro británico de Relaciones Exteriores Arthur Balfour, como una vía para abrir la puerta a la creación de su Estado en 1948. El primer ministro Benjamin Netanyahu voló a Londres para asistir a un banquete conmemorativo junto a líderes británicos.



Los palestinos han exigido que Reino Unido se disculpe por la declaración, que consideran los despojó y los llevó al sufrimiento. Londres se ha negado a hacerlo.



"Er... lo siento", se lee en la obra de Banksy sobre el muro que levantó Israel. La inscripción tiene un doble sentido, con las letras ER por el nombre de la reina Isabel -Elizabeth Regina- y en números romanos el dos que define su reinado.



Durante la conmemoración en Belén un actor vestido como la reina Isabel corrió una cortina y desveló la obra de Banksy, que en una declaración dijo que "este conflicto ha traído tanto sufrimiento a la gente en todas las partes que no era apropiado 'celebrar' el rol británico en esto".



Banksy, cuyo nombre verdadero no se conoce, ha dicho que su hotel amurallado tiene peor vista que cualquier otro establecimiento en el mundo, pues cada habitación mira a una sección del muro israelí que atraviesa Cisjordania.