Banco ING cancela participación de Kevin Spacey en evento

El banco holandés ING dijo este viernes que decidió cancelar una aparición programada del actor Kevin Spacey en una conferencia de negocios que está organizando en Rotterdam, Holanda.



Spacey pidió disculpas al actor Anthony Rapp, que acusó a la estrella de Hollywood de intentar seducirlo en 1986, cuando Rapp tenía 14 años.



La decisión de ING tuvo lugar tras acusaciones de acoso sexual esta semana por parte de otros dos hombres contra la estrella de la serie House of Cards. Reuters no ha podido confirmar en forma inmediata ninguna de las acusaciones.



En un comunicado enviado por correo electrónico, el banco afirmó que "en vista de la conmoción provocada por acusaciones de mala conducta sexual que involucra a Kevin Spacey, ING decidió que ya no es deseable tenerlo como orador en el evento".



En el comunicado, el banco dijo que había tomado la decisión de poner fin a la cooperación en consultas con asesores de Kevin Spacey.



Representantes del actor ganador del Oscar dijeron que está buscando un tratamiento, pero no entraron en detalles. Un correo electrónico de Reuters en que se solicitaron más comentarios no fue respondido.



Mientras tanto, Netflix suspendió la producción de House of Cards y la Academia Internacional de las Artes y Ciencias Televisivas decidió no entregar el Emmy honorífico al también protagonista de Belleza Americana por las denuncias de acoso en su contra.