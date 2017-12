Baloncesto mexicano vive cambio benéfico

Sergio Ganem cumplió este mes su primer semestre como presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Fue elegido unánimemente en mayo pasado por el resto de los presidentes de la Liga, luego de ser vicepresidente (2001-2014) y actualmente presidente de Fuerza Regia de Monterrey, el equipo de Nuevo León, con el que ganó el campeonato la temporada pasada. Su objetivo, dice, es convertir la competencia en la mejor de América Latina.



Para que esto se cumpla ha implementado algunos cambios desde antes de que se iniciara la temporada. En agosto pasado introdujo, por primera vez, el Draft en el que las franquicias seleccionaron a jugadores provenientes de las universidades del país o elementos amateurs sin respaldo institucional. Para la campaña entrante anunció que la LNBP se ampliará de 11 a 16 franquicias. Mérida, Durango, Torreón, Guadalajara y Zacatecas –sostiene- son algunas de las ciudades que se han ofrecido para albergar a esos nuevos equipos.



“La Liga tuvo un cambio radical en los últimos 10 años”, cuenta Alonso Izaguirre, ex jugador de los desaparecidos Frayles de Guasave y actual comisionado de la LNBP. “Antes sólo algunos equipos brindaban seguro médico a los integrantes de las franquicias y algunos traslados no se cumplían en tiempo y forma. Actualmente es todo lo contrario. Todos los equipos brindan seguro médico y los transportes son seguros y están pagados”.



Pero la LNBP aún sufres un problema clave: la inestabilidad financiera de las franquicias. Desde el 2000 –año en el que se fundó- han desaparecido 58 equipos, entre ellos los Halcones de Xalapa, el más ganador de la historia del certamen con cuatro campeonatos. Veinte días antes de que iniciara la presente campaña, las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma de Hidalgo informaron que no podrían participar por falta de recursos económicos. La franquicia tuvo que ser trasladada de forma exprés a Michoacán, en la que se fundaron los Aguacateros, que alcanzaron a debutar este curso. Sólo los Correcaminos de Ciudad de Victoria son el único equipo fundador que ha jugado todas las temporadas de la LNBP.



“Lo ideal es que las franquicias fueran patrocinadas mayoritariamente por la iniciativa privada para no depender totalmente de los recursos que brindan los estados. Es por eso que algunos equipos han desaparecido. Estamos en un proceso de atraer patrocinadores y hasta el momento tenemos buenos resultados. Por ejemplo, la empresa Canel’s recientemente firmó un patrocinio con los Santos de San Luis. Ese es el camino que queremos que sigan el resto de los clubes”, señala Ganem.



El directivo dice que 6.5 millones de personas han visto los partidos de esta temporada a través de Facebook y Twitter. “Esa cifra rebasó nuestras expectativas”, afirma. En cambio, cuando se le pregunta cuántos aficionados han asistido a los estadios en la campaña dice que por el momento no tiene una cifra a la mano. Al Juego de Estrellas que se realizó el pasado 3 de diciembre en León asistieron, aproximadamente, 3 mil 500 fanáticos. El Domo de la Feria de aquella ciudad –donde se realizó el encuentro– tiene capacidad para 4 mil 500 personas. Las entradas tuvieron un costo de 60 a 150 pesos.



“La Liga es atractiva para los jugadores, no sólo económicamente. Cuenta con un nivel alto pese a lo que se podría pensar. Hay muchos que jugaron en la NBA o en la Liga de Desarrollo. Otros elementos que jugaron en las Ligas de Sudamérica o el Caribe también juegan aquí. La base de la selección mexicana, también se encuentra en la LNBP. Es física y nadie te regala nada”, sostiene Martín Jarón, jugador de las Panteras de Aguascalientes y seleccionado al Juego de Estrellas con el equipo mexicano.



La LNBP también sirve como un oasis para los jugadores mexicoamericanos, como es el caso de Juan Toscano. El guardia –nacido en Oakland, California, de padre puertorriqueño y madre mexicana– jugó de 2011 a 2015 en la Universidad de Marquette, ubicada en Milwuakee. Tuvo un pobre promedio de puntos por partido durante su trayectoria (3.8) colegial, pese a que fue titular en las últimas tres campañas.



No fue elegido en el Draft de 2015 de la NBA y para la campaña 2016-17 firmó con Fuerza Regia. Fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la temporada, en la que ayudó a que el equipo levantara el primer campeonato de su historia. Para esta campaña ganó el concurso de clavadas y el galardón que lo reconoció como el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.



“La LNBP no sólo me permitió mantenerme activo en una Liga competitiva, también hizo que me acercara a mis raíces mexicanas”, dice Toscano en un español mezclado con inglés. “Mi madre es de Michoacán y estamos orgullosos de que juegue en mi país. También me ayudó a mantenerme en la Selección mexicana, porque mi rendimiento es visible para el cuerpo de entrenadores, del que la mayoría se encuentra en México o en la misma Liga”.



Ganem dice que otro requisito para que la LNBP crezca es que los equipos mexicanos participen en la Liga de las Américas –certamen que enfrenta a las mejores quintetas de América Latina–, de la cual fueron suspendidos en 2015 por la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA, por sus siglas en inglés) porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) interfirió en la estructura de la Federación Nacional. El directivo dice que le levantaron la suspensión y que Fuerza Regia y Soles de Mexicali participarán en la edición 2018 Incluso podrían albergar el primer cuadrangular del torneo en Monterrey.



“Hubo una renovación en la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol –organismo reconocido por la FIBA que rige el basquetbol mexicano– en la que cambiaron de directivos y con los que trabajamos de la mano para mejorar los resultados. Estos pequeños pasos nos acercan a consolidar la Liga, que un futuro soñamos que esté conformada por 17 o 18 equipos sólidos en todos los aspectos”, agrega Ganem.