Así va la eliminatoria sudamericana para Rusia 2018

La selección colombiana de fútbol rescató el martes un valioso punto al empatar 1-1 con Brasil como local, un resultado con el que el equipo cafetero mantiene viva su ilusión de clasificar al Mundial de Rusia.



Brasil abrió el marcador en el minuto 45 por intermedio de Willian, mientras que Colombia empató con un gol de Radamel Falcao García a los 55, en un partido que se jugó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ante más de 40 mil espectadores.



Con el empate, Colombia llegó a 26 puntos y se mantiene en la zona de clasificación directa. Brasil, ya clasificada al Mundial, alcanzó 37 unidades que lo dejan como líder único de la eliminatoria sudamericana.



Los cuatro primeros equipos clasifican directamente al Mundial, mientras que el quinto disputará un repechaje.





La selección peruana de fútbol obtuvo el martes un valioso triunfo 2-1 de visitante sobre Ecuador y dio un nuevo paso en la lucha por clasificar al Mundial 2018, algo que era impensado hace unos pocos partidos.



Edison Flores y Paolo Hurtado convirtieron para el equipo peruano a los 72 y 75 minutos, respectivamente. Enner Valencia de tiro penal descontó para Ecuador a los 79.



Con el triunfo, Perú alcanzó los 24 puntos en la tabla y superó a Chile, que en otro de los partidos del día cayó 1-0 ante Bolivia en La Paz. Los tres puntos dejan bien posicionado al equipo del entrenador argentino Ricardo Gareca para la doble fecha final de la eliminatoria que se disputará en octubre.



En tanto, Ecuador se mantuvo en 20 unidades, ya casi sin posibilidades de clasificar a su cuarto Mundial.





La selección de fútbol de Chile cayó 1-0 el martes en su visita a Bolivia por la eliminatoria sudamericana, en un dramático partido que complicó las opciones de "La Roja" de clasificar al Mundial 2018.



Pese a los esfuerzos, el bicampeón de América no pudo vencer la valla boliviana y sucumbió en la altura de La Paz con un gol de penal de Juan Carlos Arce a los 59 minutos, luego de una evidente mano en el área de Marcelo Díaz. Chile, que venía de ser goleado 3-0 por Paraguay como local, cerró la doble fecha eliminatoria sin sumar puntos.



"No teníamos en mente de estar en la situación de no conseguir ningún punto en esta pasada (...) Ahora estamos todos mal, no veo motivos para no estemos tristes", dijo tras el partido el director técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi.



"Creíamos que íbamos a tener más circulación hasta el gol que fue una jugada desafortunada", agregó.