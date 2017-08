Así fue filmada la batalla del reciente episodio de 'Game of Thrones'

Este domingo, HBO transmitió el cuarto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, Botín de guerra (The spoils of war), en el cual los dothraki, liderados por Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y su dragón Drogon llevan a cabo una masacre entre las huestes encabezadas por Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau).



De acuerdo con Business Insider, The Loot Train Attack (El ataque al tren del botín) ha sido la secuencia de batalla más grande hasta el momento, incluso mayor que la Batalla de los Bastardos del año pasado. Pero ¿cómo se filmó?



Para dar una mayor idea de lo que tomó plasmar una de las batallas más complejas de la serie, HBO lanzó un video detrás de cámaras que revela los detalles que entraron para su planificación y ejecución.





En el video titulado Game of Thrones. A fury unleashed: The loot train attack, Matt Shakman, quien ha dirigido los episodios 4 y 5 de la última temporada, explicó que debido a la gran cantidad de perspectivas, él decidió enfocarse en Jamie, quien está a punto de enfrentan al dragón.



Para The train loot attack, que filmada en Los Barruecos en Cáceres, España, fueron requeridos 27 carruajes a los que se les tuvo que dar la cantidad exacta de fuego y una pintura de color negro amigable coecológica, la cual fue empleada para dar la apariencia de chamuscado a los cuerpos de soldados, carruajes y pasto.



Shakman también precisó que el rodaje regular requirió cuatro cámaras y para escenas más complejas, como la llegada de los dothraki al campo de batalla, utilizaron de siete a ocho, varias de ellas instaladas en camionetas.



Para filmar la perspectiva de Drogon, el dragón de Daenerys, el director explicó que fueron empleadas principalmente dos plataformas; una de ellas fue la spider cam, que era una cámara colgando a través de un cable sostenido entre dos puntos; la segunda fue un dron en forma de pequeño helicóptero con la cual se simulaban los vuelos.



Otro de los secretos develados en el detrás de cámaras es cómo Danerys monta a Dragon; frente a una pantalla verde, la actriz Emilia Clarke aparece subida en una estructura metálica que puede moverse de distintas formas.



No obstante, la producción afirma que no todo es CGI ni pantallas verdes; para la escena de la llegada de los dothraki, en la cual se montan sobre el lomo de sus caballos mientras galopan, fue rodada de manera real, esto a sugerencia de la entrenadora de los animales, Camilla Naprous.