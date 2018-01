Así es la dieta de Tom Brady

A lo largo de su carrera en la NFL, Tom Brady ha adoptado una dieta notoriamente restringida y reglamentada como parte de su filosofía hacia la salud.



En su nuevo libro, El método TB 12 (The TB 12 Method), el quarterback de 40 años de los Patriotas de Nueva Inglaterra describe cómo es un día promedio de comida y ejercicio.



En un día normal, Brady asegura despertarse cerca de las 6 am para inmediatamente beber medio litro de agua con electrolitos; asimismo, a lo largo del día asegura tomar de 12 a 25 vasos diarios con el concentrado TB12. "Yo le añado electrolitros virtualmente a todo lo que bebo", afirmó Brady en su libro según una nota del periódico The Boston Globe.



Después del agua, el quaterback se prepara una especie de smoothie que regularmente lleva plátanos, semillas, nueces y moras azules, puesto que le aporta altos niveles de grasa, proteína y calorías.



Después de este batido, se dedica a ejercitarse y mientras lo hace, se asegura de beber más agua con electrolitros; una vez terminado su entrenamiento, bebe un preparado hecho con proteína en polvo, leche de almendras y por supuesto, más electrolitros, pero recomienda no dejar pasar más de 20 minutos entre el ejercicio y la bebida.



"Espera más y tu cuerpo comenzará a buscar su propia fuente de proteína y comenzará a destruir los músculos que acabas de desarrollar", asegura el jugador en su libro citado por el periódico estadounidense.



Cerca de las 11 de la mañana, Brady recomienda consumir algún bocadillo, que regularmente es algún tipo de semilla que usa para el batido que bebe horas antes. Alrededor de mediodía, el quaterback come regularmente un filete de pescado con una gran cantidad de verduras.



Si entre las dos y cinco de la tarde vuelve a sentir hambre, el jugador recomienda consumir otro batido o barra de proteína o frutas como uvas, manzana y plátano. "Come las frutas solas, éstas se digieren más fácil así".



Para la cena, que regularmente es cerca de las 6 de la tarde, el jugador de los Patriotas recomienda una comida que tenga una amplia cantidad de vegetales y una taza de té; asimismo, asegura que rara vez bebe alcohol.



¿En cuanto al postre? "Nada. Al menos no en un 'día promedio'", asegura Brady en el libro.