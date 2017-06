Ariana Grande abarrota estadio en Manchester por concierto benéfico

Un concierto benéfico para las víctimas del ataque con bomba en Manchester se desarrolló el domingo con emocionados asistentes, un fuerte resguardo policial y helicópteros rondando la zona, sólo un día después de otro atentado militante en Londres.



Los espectadores se congregaron en el estadio de cricket en Old Trafford para el espectáculo liderado por la cantante pop estadounidense Ariana Grande, cuyo concierto del 22 de mayo finalizó con 22 muertos y más de 100 heridos tras la detonación de una bomba.



Algunos asistentes lloraban, mientras otros aplaudían, bailaban y bromeaban con oficiales de policía que montados a caballo patrullaban el sector. El evento comenzó con un minuto de silencio para las víctimas del atentado de hace menos de dos semanas.

1 Entre los invitados estuvieron Pharell Williams y Miley Cyrus Para el concierto se agotaron todas las entradas.

"No quiero sentir o escuchar o ver miedo", dijo a la multitud el cantante estadounidense Pharrell Williams mientras interpretaba su éxito 'Happy'. "Lo único que escucharemos aquí esta noche será amor".



Había decenas de policías respaldados por funcionarios armados que vigilaban la multitud. Helicópteros circulaban la zona y oficiales a caballo avanzaban por entre las personas. Los asistentes fueron registrados y perros adiestrados revisaron el terreno.



El concierto de Manchester se llevó a cabo un día después de que hombres armados atacaron el corazón de Londres y mataron a siete personas. Las autoridades han dicho que el ataque inició con el conductor de una camioneta que atropelló peatones en el Puente de Londres, y que involucró a tres hombres que utilizaron cuchillos largos para atacar personas en bares y restaurantes en un mercado cercano.



El concierto se transmitió a todo el mundo vía internet y lo recaudado irá a un fondo de emergencia establecido por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja británica. La cadena Freedom de Disney, televisión por cable para adultos jóvenes, transmitiría el concierto completo en vivo. ABC planea un programa especial de una hora con lo más destacado después del partido de playoffs de la NBA.



“No renunciaremos ni tendremos miedo. No permitiremos que esto nos divida. No les dejaremos ganar”, escribió Grande en un comunicado cuando anunció el concierto la semana pasada. “Nuestra respuesta a esta violencia debe ser unirnos, ayudarnos unos a otros, amar más, cantar más fuerte y ser más generosos de lo que fuimos antes”.