Arcade Fire abre nueva fecha en la CDMX

La banda Arcade Fire complacerá a sus fans con un segundo concierto, previsto a realizarse el 30 de noviembre en el Auditorio Nacional, mismo que abrió luego de agotar las entradas de la primera fecha, el 29 del mismo mes.



Ambos conciertos en la Ciudad de México, y el previsto a realizarse en Guadalajara el 2 de diciembre, forman parte del Infinite Content Tour, que la banda emprendió a nivel mundial.



Everything now, quinto álbum de la banda está disponible desde el pasado 28 de julio en todas las plataformas y formatos, incluyendo CD, casete, y vinilo con más de 20 variaciones del arte en diferentes idiomas.



Ahora con su nuevo material bajo el brazo Win Butler, Will Butler, Regine Chassagne, Jeremy Gara, Tim Kingsbury, y Richard Reed Parry regresan para complacer a sus fans una vez más.



Arcade Fire se asoció con PLUS1 para que un peso de cada boleto vendido en México sea destinado a salvar vidas, revitalizar comunidades y transformar la salud global a través de Partners In Health.