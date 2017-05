4 apps para viajar por el mundo... sin temor 

Sin miedo a conocer el mundo. No importa cuánto lo hagas, viajar solo puede ser intimidante. Es perfectamente natural estar nervioso al llegar sin compañía a un lugar nuevo y extraño, ya sea que uno tema perderse o simplemente no sepa qué hacer al cenar. Pero no pidas una hamburguesa con queso a tu habitación de hotel, mejor descarga estas cuatro aplicaciones que te ayudarán a sentirte más seguro en el extranjero. Incluso podrás terminar con nuevos amigos.



AUDIOGUÍAS DE CIUDADES QUE TE ENCANTARÁN

El fundador y expresidente ejecutivo de Groupon, Andrew Mason, ha encontrado una nueva industria que revolucionar: la audioguía. Su última aplicación, Detour, se lanzó discretamente en 2015 ofreciendo excursiones inmersivas de audio poco frecuentes en solo un puñado de ciudades (en gran parte de la costa oeste de Estados Unidos). Ahora se expandirá para incluir 115 tours en 17 mercados internacionales, desde Portland, Oregon, hasta París.



Muchos audios han sido grabados por personas locales influyentes; en Nueva York, por ejemplo, el primer chef de fama mundial de Harlem, Marcus Samuelsson, ofrece un recorrido a pie muy personal por su barrio. En Washington hay un Detour sobre la historia del espionaje, narrado por dos exoficiales de inteligencia. El foco en la narración de estilo documental significa que la experiencia es más parecida a escuchar un podcast que una versión en audio de Lonely Planet. Extra: las guías tienen GPS incorporado, lo que significa que nunca escuchará un audio sobre un lugar antes de llegar allí. Gratis para descargar, iPhone y Android. Los tours cuestan 5 dólares cada uno.

CENAS COMUNITARIAS EN CASAS LOCALES

EatWith es el Airbnb de los restaurantes: permite a los habitantes de 200 ciudades de todo el mundo abrir su casa para cenas de grupo. Introduzca las fechas y el destino deseados y podrá desplazarse por una variedad de menús, algunos combinados con clases de cocina. En París, por ejemplo, puede aprender a hacer soufflés y luego almorzar tarde en un apartamento del barrio de Le Marais; en Barcelona ​​puede sumarse a una cena de shabbat al estilo mediterráneo, con jalá elaborado con zaatar y kibbeh de cordero. Sólo en línea.

TOURS GRUPALES QUE NO PARECEN DEMASIADO TURÍSTICOS

Peek le permite elegir su propia aventura en 22 ciudades de todo el mundo, generalmente en compañía de viajeros de ideas afines. Ofrece una lista de actividades seleccionada por operadores de antecedentes comprobados, que van desde recorridos en bicicleta a tours por restaurantes y excursiones temáticas: una gira por el Londres de James Bond con almuerzo en Heatherden Hall (que fue el cuartel general de Spectre, en De Rusia con amor) o un día conduciendo cuatriciclos en el Cañón Eldorado, en las afueras de Las Vegas. La aplicación mantiene la disponibilidad en tiempo real y una garantía de mejor precio para que pueda reservar en línea sin preocupaciones incluso a último momento. Gratis, iPhone y web.

SEGURIDAD ANTE TODO

A todos los que viajan solos los asaltan pensamientos molestos sobre la seguridad en algún momento u otro; en el caso de las mujeres puede ser una preocupación especialmente intensa. Para eso han surgido aplicaciones de seguridad personal como Companion y SafeTrek. La primera le permite comunicar su ubicación a amigos, familiares o compañeros designados, e incluye un botón “Estoy nervioso” que llamará su atención. También le permite saltar ese paso de advertencia e ir directamente a llamar a la policía. Los estadounidenses acostumbrados a marcar 911 no llegarán lejos en otros países sin este tipo de línea directa. Gratis, iPhone y Android.



En comparación, la segunda va directo al grano. Le pide que presione un botón de la pantalla mientras se sienta seguro; si lo suelta, se le pedirá que introduzca un código predeterminado de cuatro dígitos o la aplicación convocará automáticamente a la policía a dondequiera que esté. Más vale prevenir que lamentar. 2.99 dólares por mes, iPhone y Android.