'3 anuncios por un crimen': la gran rival de 'La forma del agua'

Cuando vi que el director de 3 anuncios por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) era Martin McDonagh, el mismo de En Brujas y S7ete psicópatas y un perro, supe que sería una pequeña y hermosa pieza de humor negro que muchas veces no es entendido en toda su extensión.



Mildred Hayes (Frances McDormand, grandiosa como siempre), está furiosa: han pasado meses del asesinato de su hija y la policía, en lugar de enfocarse en el caso, sólo se ha dedicado, en sus palabras, "a torturar negros". Por ello ha decidido hacer algo al respecto: poner tres avisos a las afueras de Ebbing, Missouri, cuestionando el por qué el crimen aún sigue sin resolverse.



El problema quedaría sólo enfocado en el jefe de la polícía, el venerado William Willoughby (Woody Harrelson) si no es porque a esta fricción se suma un muy impulsivo y hambriento de violencia oficial Dixon (Sam Rockweel), quien con su temperamento hará crecer el conflicto a niveles insospechados.



Tres anuncios despierta diversos estados de ánimo que bien a bien nos sabemos cómo resolver: ¿Empatía por la rabia y frustración de Mildred? ¿Tristeza por su corazón y fe rotos? ¿Confusión por los niveles insospechados a los que llegará este conflicto? Lo mejor es que todo está permitido.



Aunque a veces hay ciertas referencias a Fargo (1996, Joel y Ethan Coen), es sello personal de Martin McDonagh narrar situaciones oscuras que resultan incómodamente divertidas y absurdas, así que si vas esperando que Tres avisos... sea un drama cualquiera, no será tal.



El mérito de la cinta, además de su soberbio reparto, es el hacer de un simple pero atroz hecho como la violación y asesinato de una joven, una pieza que va de menor a mayor. Sin aspavientos, sin efectos especiales, esta sencilla producción es de las favoritas de los Premios de la Academia y la gran rival de The Shape of Water.