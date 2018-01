Animales que ayudan a sanar 

Violeta estudiaba el primer semestre de la licenciatura de Medicina cuando sus padres la cambiaron de escuela. La joven de 21 años enfureció porque ya no pudo convivir con los amigos que había hecho en el colegio. Sus padres notaron que el enojo no era normal y la llevaron al consultorio de la sicóloga Alejandra Pérez Herrera, quien detectó que se comportaba como una adolescente de 16 años.



Pérez le sugirió una sicoterapia con perros. Tenía que pasearlos, siguiendo siempre una estructura. Debía ponerles el collar y la correa, abrirles la puerta, ordenarles caminar junto a ella, seguir un camino predeterminado y regresar al punto de partida. La idea era que tuviera un proceso estricto. Los resultados fueron tan evidentes –cuenta la sicóloga– que la ayudaron a convertirse en una mujer disciplinada, responsable y que le permitió mejorar su actitud. Al final, Violeta se graduó y terminó con el mejor promedio de su generación. Lejos quedó el comportamiento que la llevó al consultorio.



Las sesiones en las que participó la joven son parte de la sicoterapia asistida. Pero no sólo se puede practicar con perros, sino también con gatos, delfines. caballos y hasta peces. Cualquiera de estos animales puede ser un candidato, siempre y cuando tenga un carácter amable con el humano.



“Este método se puede aplicar a los niños que son abusados física o sexualmente. Generalmente son callados por lo que vivieron. Cuando se les asigna un perro, los sicólogos les dicen que si son violentos con él, éste se alejará”, dice Adriana Sánchez, fundadora de la Asociación Mascoterapia. “Ellos aprenden que si son cariñosos, el perro se quedará y recibirán su afecto. Posteriormente eso les sirve para relacionarse afectivamente con otras personas y contar lo que les sucedió”.





1

¿DÓNDE? MASCOTERAPIA Y PERROS

DE SERVICIO A.C.

Ciudad: Querétaro

Terapia con: Perros

Facebook: terapiaconperrosmx



BOCALáN MÉXICO

Ciudad: CDMX

Terapia con: Perros

Contacto: www.bocalanmexico.org.mx



COMUNIDAD

TERAPÉUTICA CIPTCA

Ciudad: Guadalajara

Sicoterapia con: Caballos

Contacto: www.centroderehabilitacion guadalajara.com



ALEJANDRA PÉREZ HERRERA

Ciudad: Edo Mexico y Londres

Terapia con: Gatos, perros, caballos

y peces

Contacto:

www.alejandraperezherrera.com



Pérez detalla que los animales no curan a las personas y que sólo son una herramienta para lograr su rehabilitación. Un animal –sostiene– jamás los juzgará y eso los hará sentirse más cómodos en comparación a que si le cuentan sus problemas a un médico.



La sicóloga añade que los animales también pueden ser utilizados en pacientes con problemas de pareja. Explica que la mayoría de las personas sostienen una relación sentimental con dos tipos de vínculo.



El primero consiste en una correlación de dependencia-codependencia, similar al que se tiene con un perro. Mientras que el segundo es una relación basada en el amor y no en el interés, equivalente al que se tiene con un gato.



“Esta ejemplificación facilita que se detecte que tipo de relación tiene con su pareja y lo pueda entender más claramente. También permite que cuando hagan ejercicios con los animales, el sicólogo se dedique a observar su comportamiento y tenga un panorama más amplio de lo que sucede. En la sicoterapia normal, el médico sólo se queda con lo que el paciente le dice”, sostiene Pérez.



La sicoterapia asistida con animales se practica en varios estados del país como Coahuila, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Querétaro, entre otros. Sánchez sostiene que desde que abrieron Mascoterapia –a principios del 2000– han atendido a más de 250 personas con diferentes problemas y que todas han tenido un progreso significativo.



“No sólo mejora la calidad de vida del paciente, eventualmente también la de su entorno familiar”, sentencia.