Andy Murray se perderá Abierto de Australia

El tenista británico Andy Murray necesitó apenas un par de días en Australia para darse cuenta de que el problema de cadera que lo mantiene alejado de las pistas desde Wimbledon no va a mejorar a tiempo para permitirle participar en el primer grand slam del año.



El cinco veces finalista del Abierto de Australia anunció este jueves su retirada del torneo, dos días después de ausentarse del torneo de Brisbane, que sirve de preparación para la gran primera cita tenística del año y donde no llegó a disputar ningún juego.



La confirmación de su ausencia llegó horas después de que el japonés Kei Nishikori dijo que él tampoco se recuperará a tiempo de una lesión en un tendón de la muñeca y no disputará el Abierto de Australia, que arranca el próximo 15 de enero en Melbourne.



Murray se preparaba para dejar Australia al mismo tiempo que los lesionados excampeones Novak Djokovic y Rafael Nadal viajaban a Melbourne.



"Tristemente no jugaré en Melbourne este año ya que no estoy listo para competir todavía”, dijo el británico en un comunicado. "Pronto volveré a casa para evaluar todas las opciones pero agradezco todos los mensajes de ánimo y espero volver a jugar pronto”.



El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, dijo comprender la decisión de Murray.





"Comprendemos totalmente que Andy está pasando un momento difícil con su cadera y que él ha hecho todo lo posible para prepararse para el verano australiano", afirmó Tiley. "Esta es una decisión muy dura para Andy y la respetamos totalmente".



El ex número uno del mundo, que atesora tres majors en su carrera, no disputa un partido de competición desde que cayó en cuartos de final de Wimbledon el pasado julio.



En un emotivo mensaje publicado en redes sociales a principios semana, Murray, de 30 años, dijo que contemplaba pasar por el quirófano después de no lograr superar sus dolores con descanso y rehabilitación.



En un largo mensaje en Instagram, Murray dijo haber trabajado duro en la opción conservadora de descansar y someterse a rehabilitación pero que ahora está considerando alternativas.



"Obviamente continuar con la rehabilitación es una opción... la cirugía también es una opción pero las posibilidades de un resultado exitoso no son tan altas como yo quisiera, lo que convierte esto en mi opción secundaria y mi esperanza ha sido evitarla".



Murray pasó 41 semanas en la cima del ranking mundial hasta agosto pasado, pero cerró la temporada en el lugar 16 debido a su larga ausencia de la gira.



Djokovic, que ha derrotado a Murray en cuatro finales en un periodo en que se ha apoderado de seis títulos del Abierto de Australia, publicó una declaración en su página web diciendo que aún no estaba seguro si podría competir en Melbourne Park.



Una lesión de codo derecho ha mantenido al serbio fuera de competencia desde julio, si bien planea participar en un par de torneos de exhibición en Melbourne la próxima semana antes de tomar cualquier decisión.



Nadal, número uno del orbe, perdió la final de Australia ante Roger Federer el año pasado antes de coronarse en los Abiertos de Francia y Estados Unidos. El español de 31 años ha estado lidiando con un problema de rodilla derecha y tuvo que abandonar el torneo de Brisbane esta semana, lo que posterga su regreso hasta un torneo de exhibición del miércoles próximo.



También existen dudas sobre la defensa del título de Serena Williams. La estadounidense estaba embarazada al momento de ganar en Australia _su histórico 23er título en un major en sencillos en la era de los Abiertos_ y dio a luz a su hija en septiembre. Jugó un duelo de exhibición en Abu Dabi el pasado fin de semana y dijo desconocer si podrá estar lista para Melbourne.