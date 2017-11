¿Andas en los 30 y crees que no eres feliz? No sabes lo que te espera

Te has preguntado ¿cuándo eres más feliz? O ¿qué tan satisfecho estás con lo que has logrado?



Bueno, pues según diversas encuestas, quizá eso esté ligado con tu edad. Así que si andas en los 30 y tantos y crees que no eres feliz, prepárate para lo que viene.



Un análisis de siete encuestas masivas a 1.3 millones de personas de 51 países señala que hay una curva en forma de 'U' que alcanza su punto más bajo hacia los principios de los 50, detalla un análisis elaborado por David G. Blanchflower y Andrew Oswald, de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos.



Aunque las encuestas hacen distintas preguntas a las personas, por lo que no se pueden comparar las respuestas, en la mayoría de las gráficas se observa una forma regular con un descenso hacia la parte madura de la adultez, detalla el análisis hecho en el Wonk Blog del Washington Post.



A continuación, una de las gráficas:



"Dos cosas sobresalen: primero, todas las curvas siguen la misma trayectoria general en forma de 'U'. La juventud y la vejez son periodos de relativa felicidad, mientras que la mediana edad es algo así como un mínimo. Segunda, en general las curvas coinciden en que la U llega a su parte más baja en los primeros años de los 50", detalla el texto.



Aunque no es la primera vez que se observa esta singularidad, este estudio en particular demuestra cómo se mantiene en diversos estudios, sin importar cuál sea el estudio.



Ello no quiere decir que haya una insatisfacción o infelicidad total hacia los 50, sino que alcanza un nivel medio en 7 de cada 10 encuestados, lo que es sustancialmente menor a lo que muestran las encuestas en las personas que están en sus 20 o más.



Hay mucha evidencia de que los humanos experimentan un 'bajón' psicológico a la mitad de la vida", detalla el estudio.



"Las causas exactas de este fenómeno no se han aclarado aún".



Una explicación común, refiere el texto, es que en países ricos, ese periodo es especialmente estresante. Personas a finales de los 40 y principios de los 50 están a menudo en el tope de sus carreras profesionales, y muchos tienen que afrontar la crianza de adolescentes que van siempre contra las normas".



Sin embargo, hay otros estudios que presentan variaciones de esta curva según cada país, mientras que otros ofrecen detalles de distintos patrones a lo largo de la vida de los sujetos.