Amigos del espacio

El nuevo HM No. 6 Alien Nation consiste en una simpática nave espacial tripulada por seis diminutos alienígenas hechos en oro blanco por el artista Oliver Kuhn. Cada uno de los extraterrestres fue esculpido a mano individualmente durante 34 horas. Sus diminutas dimensiones convierten el proceso de escultura en todo un reto, ya que algunas de sus partes, como su cuello, no supera los 0.3 mm de grosor.



Este no es el único reto al que se enfrentó la manufactura, ya que la caja que compone la nave del HM No. 6 Alien Nation se fabricó a partir de doce bloques ensamblados de cristal de zafiro, cada uno de los cuales requirieron 510 horas de pulido. En algunas ocasiones, la presión producía fisuras en los cristales, echando por la borda el trabajo de meses en un santiamén.



El ensamblado de la caja se reforzó con elementos de titanio grado 5 para mayor solidez. Tiene unas dimensiones de 51 mm x 50 mm x 22. 7 mm, así como una hermeticidad de 30 metros. Unas bandas de material luminiscente AGT (Ambient Glow Technology) se adicionaron a la caja para dotarla de brillo un nocturno muy particular.

El motor del HM No. 6 Alien Nation efectivamente parece hecho por seres de fuera de este mundo. Con 496 componentes, el mecanismo tridimensional se compone de dos hemisferios, cada uno con dos cúpulas gemelas para las horas y los minutos, las cuales rotan perpendicularmente al movimiento. Las turbinas asociadas a la masa oscilante ofrecen resistencia al flujo de aire para ralentizar el rotor. Cuenta con un tourbillon volante de 60 segundos por encima del movimiento, con escudo retráctil. El motor fue desarrollado en conjunto por los ingenieros de MB&F y la empresa David Candaux Horlogerie Créative.

El Horological Machine No. 6 Alien Nation está disponible en cuatro colores diferentes: verde, azul, morado y turquesa.



Más información: www.watchtimemexico.com.mx