5 alimentos que podrían prevenir el Alzheimer

Especialistas y médicos aún no llegan a la conclusión de que algunos alimentos ayudan a prevenir y combatir el Alzheimer; sin embargo, se han encontrado propiedades en diversos productos que potencian una vida más saludable, con beneficios que van desde el corazón hasta la memoria.



Health, suplemento de la revista Time, consultó a expertos en el tema, quienes brindaron una lista con 5 alimentos que te ayudan a llevar un ritmo de vida más saludable y que en el futuro podrían ser la clave para curar enfermedades de pérdida de la memoria.



1. Vitamina E



Aquí podemos encontrar todo un grupo de alimentos que son de utilidad en la protección de las neuronas y las células nerviosas.



Tienen que ser alimentos que contengan vitamina E de forma natural y no únicamente suplementos que la sustituyan.



En este grupo podemos encontrar aceites vegetales -que pueden ser utilizados como aderezo para ensaladas-, cacahuates, semillas de girasol, mantequilla de maní y granos cereales de todo tipo.



De acuerdo con investigaciones del Centro Médico de Nueva York, de la Universidad de Columbia, las dietas que inlcluyen estos alimentos pueden disminuir el riesgo de daños cognitivos leves, los cuales pueden evolucionar en Alzheimer.



2. Pescado



Algunos tipos de pescado, como el salmón, el atún y el jurel, son fuente natural de omega 3, en el que se incluye ácido docosahexaenoico (DHA), un ácido graso esencial para llevar a cabo actividades cognitivas.



Además de este beneficio, los expertos relacionan el consumo de pescado con la disminución de consumo de carnes rojas, que en exceso provocan la obstrucción de arterias por las grasas saturadas.



3. Vegetales verdes



Y no cualquier verde, sino los que son de color verde oscuro. Espinacas, brócoli, coles de bruselas e incluso calabazas son fuente de vitamina E y ácido fólico.



Las bondades de la vitamina E ya fueron descritas, pero ¿qué con el ácido fólico?



Según Martha Clare Morris, directora de la sección de nutrición del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Rush, en Chicago, el consumo de ácido fólico deriva en la disminución de los niveles de homocisteína, un aminoácido que en exceso afecta los vasos sanguíneos y provoca muerte de neuronas.



4. Aguacate



También es un alimento rico en vitamina E -que además es un antioxidante natural-. En México es de gran valor no sólo nutricional, sino económico: su exportación alcanza un valor de mercado de 2 mil 600 millones de dólares al año.



Las investigaciones del departamento de Morris en la Universidad de Rush señalan que alimentos como el aguacate brinda vitamina C y está asociado con un menor riesgo de Alzheimer.



5. Vino tinto



Algunos estudios han demostrado que las personas que consumen vino tinto de manera moderada pueden reducir las posibilidades de sufrir Alzheimer.



Sin embargo, expertos coinciden en que es complicado distinguir si el consumo de vino tinto realmente deriva en la mejor función de las células nerviosas, ya que hay otros aspectos de vida cotidiana en los que las personas pueden ser saludables y llegan a confundir las propiedades de los alimentos.