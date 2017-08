Actriz mejor pagada de 2017 gana 42 mdd menos que su par masculino

La inequidad de género en materia de ingresos en Hollywood es un tema que ha sido objeto de debate; actrices como Patricia Arquette, Felicity Jones, Jennifer Lawrence y Robin Wright se han volcado a la lucha por lograr mejores sueldos para ellas y sus compañeras actrices. Aquí te dejamos cinco ejemplos de la brecha entre el actor y la actriz mejor pagados de Hollywood durante este año.



1



Mark Wahlberg: 68 millones de dólares

El antes rapero y ahora actor obtuvo la mayor parte de sus ingresos de 2017 por las cintas Transformers: el último caballero y Guerra de papás 2, esta última próxima a estrenarse.



Emma Stone: 26 millones de dólares

Los ingresos de la ganadora del Oscar en 2017 por La La Land comprendieron la mayor parte de su sueldo. Mientras la producción de la película llegó a 30 millones de dólares, ésta recaudó más de 445 millones de dólares a nivel mundial.

2

Dwayne Johnson The Rock: 65 millones de dólares

Aunque viene del mundo de la lucha libre, los ingresos de The Rock en 2017 vinieron del remake de Guardianes de la bahía y de Ballers, su serie para HBO.



Jennifer Aniston: 25 millones de dólares

Aunque la exestrella de Friends sigue aumentando sus ganancias en películas como Cake, la mayor parte de su dinero generado durante el año provino de patrocinar a Emirates airlines, el agua embotellada Smarwater y la línea de cremas y lociones Aveeno.

3



Vin Diesel: 54.5 millones de dólares

La octava entrega de Rápido y Furioso, estrenada este año, alcanzó ingresos de mil 200 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, engrosando la cartera del actor, quien este año también hizo la voz de baby Groot en Guardianes de la Galaxia Vol. 2



Jennifer Lawrence: 24 millones de dólares

​La protagonista de la saga de Los Juegos del Hambre sumará este año los ingresos de su próxima película Mother, dirigida por Darren Aronofsky más el contrato que tiene por ser la imagen de la casa de moda y perfumes Dior.

4



Adam Sandler: 50.5 millones

El trato hecho con Netflix, el cual incluye hacer cuatro películas exclusivas para la plataforma como Los ridículos seis, cinta que fue la más vista en su primer mes de estreno.



Melissa McCarthy: 18 millones de dólares.

Aunque la serie Mike and Molly ya salió del aire, la estrella del remake de Los Cazafantasmas (2016) aún obtiene altos ingresos por sus películas como Life of the Party, la cual está próxima a estrenarse.



5



Jackie Chan: 49 millones de dólares

​El actor y doble de acción de 63 años hizo la mayor parte de su dinero de este año por peliculas que no han tenido mayor difusión o repercusión, como Railroad Tigers y Kung Fu Yoga.



Mila Kunis: 15.5 millones de dólares

La protagonista de Ted y El club de las madres rebeldes también ha obtenido grandes sumas de dinero por ser la voz de Meg en la serie animada Family Guy desde 1999.