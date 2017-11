63 Muestra de Cine y la batalla entre 'Coco' y 'Thor: Ragnarok'

COCO VS THOR: RAGNAROK: ¿QUIÉN GANA?

Dos de los estrenos más esperados, uno de Pixar y otro de Marvel, se enfrentaron en las taquillas mexicanas en las últimas semanas.



De acuerdo con cifras de Disney Latinoamérica, Coco, que se estrenó en México el pasado 27 de octubre, un mes antes que en Estados Unidos, en su primer fin de semana recaudó cerca de 170 millones de dólares, y en diez días, ha recaudado en el país cerca de 536 millones de pesos, con lo que hasta el momento se convierte en la cinta original (no spinoff ni precuela o secuela) con mejor estreno en el país.



Marvel, de acuerdo con Cine Premiere, había ostentado por cinco años este honor, pero con Thor: Ragnarok, dirigida por el neozelandés Taika Waititi y estrenada el pasado 3 de noviembre (fecha inusual, fuera del verano de blockbusters), quedó debajo de la cinta de Pixar con ingresos de 141 millones de dólares en su primer fin de semana.



El martillo de los dioses tiene menos de una semana para tratar ya no de superar, sino de llegar a los números de Pixar antes de que llegue el 17 de noviembre. Ustedes ya saben por qué:



Habrá que ver también si alguna o las tres cintas rebasan o son superadas por el estreno de diciembre esperado por muchos. Ustedes también ya saben cuál es:

63 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE



Del 17 de noviembre al 04 de diciembre, Francia, Alemania, Suecia, Argentina, Brasil y Finlandia se darán cita en la 63 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional con 14 propuestas innovadoras. Aquí te dejamos cuatro títulos que no puedes dejar pasar:



120 latidos por minuto

Dirigifa por Robin Campillo, la cinta, con la epidemia de VIH en París de fondo, cuenta la historia de Nathan, quien se enamora de Sean, ambos involucrados en la lucha contra la mortal enfermedad.



Cartas de Van Gogh

Una de las cintas más innovadoras de esta muestra, Dorota Kobiela y Hugh Welchman traen el primer largometraje pintado completamente a mano que da vida y movimiento a la obra del pintor holandés.



A través de 65 mil fotogramas pintados al óleo, es recreada la historia de Van Gogh un año después de su muerte, cuando Armand Roulun tiene la misión de entregar una carta que el artista escribió para su hermano.







La cordillera

Esta producción argentina, española y francesa, que cuenta con la siempre grandiosa actuación de Ricardo Darín, trae la historia de Hernán Blanco, presidente de Argentina, quien, durante una cumbre de jefes de Estado, se ve implicado en un escándalo de corrupción donde también aparece su hija.



El tercer largometraje de Santiago Mitre se adentra en el mundo de la alta política para construir una historia que en vez de optar por un posicionamiento frente al poder, explora los códigos éticos y filosóficos en los que se basa.



Una bella luz interior

Claire Denis trae a Isabell (la siempre bella Juliette Binoche), quien da vida a Isabelle, una artista divorciada que no quiere apasar sola el resto de su vida.



Tomando como base el libro de Roland Barthes Fragmentos de un discurso amoroso, la directora inyecta de humor este viaje emocional que se adentra en la indecisión, la insatisfacción sexual y el idealismo del amor romántico.