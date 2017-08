2017, ¿el mejor año de Marvel y DC Comics?

Los superhéroes y defensores de la Tierra han dominado la cartelera (y los ingresos) de Hollywood en los últimos años, desde Iron Man (2008, Jon Favreau) hasta la trilogía de Batman (Christopher Nolan) pero 2017 ha sido el año en que su consagración llegó.



MARVEL

Por el lado del mundo creado por Stan Lee, el primer estreno durante el año fue la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, con Chris Pratt, Zoe Saldaña y las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel.



En esta secuela, los Guardianes luchan para mantener unida a su nueva familia mientras intentan desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Desde que fue estrenada en abril de este año, la cinta dirigida James Gunn por ha recaudado más de 857 millones de dólares tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.



Después, estuvo el regreso de una de las franquicias más queridas por los fans, Spiderman Homecoming, la cual fue estrenada el 7 de julio de este año.



La nueva entrega, protagonizada (y revitalizada) por Tom Holland, Marisa Tomei e (innecesariamente) Robert Downey Jr., trajo a un Spidey más adolescente, más torpe y más enfocado a los millennials.



Durante su primer fin de semana, la película dirigida por Jon Watts obtuvo 257 millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con Rotten Tomatoes.



Y para coronar el año, se espera Thor: Ragnarok, con Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Tom Hiddleston y Mark Ruffalo.



Pero, cómo ¿acaso no han tenido suficiente con éstas? Entonces pueden buscar en Netflix todas las series paralelas al Universo Marvel cinematográfico, como Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D, Agent Carter y The Defenders, la más reciente adición al catálogo.





DC COMICS

A decir de muchos, DC Comics tuvo su mejor verano en años tanto en ingresos como en crítica con el estreno de Wonder Woman, que cuenta el origen e historia de Diana Prince, la amazona que busca combatir contra Ares, el dios de la guerra y que a la postre se convertirá en parte esencial de la Liga de la Justicia.





Hasta la fecha, la historia protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins ha obtenido en taquilla poco más de 745 millones de dólares en Estados Unidos; sólo superada por Batman vs Superman: El origen de la justicia (Zack Snyder, 2016)



Para noviembre de este año, DC Comics tiene proyectado el estreno de la que es considerada por sus fans como la joya de la corona: La Liga de la Justicia.

Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher protagonizan la nueva cinta en la que Batman y Wonder Woman trabajan para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para plantar cara a esta nueva amenaza creciente. ¿Volverá la 'Edad de los

Héroes? Sólo resta esperar a noviembre de este año para averiguarlo.

