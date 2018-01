1968, un libro que aún no acaba de escribirse

Como nunca antes en la historia, la voluntad de los jóvenes se unió en distintas ciudades del mundo con exigencias de libertad e igualdad aquel año de 1968.



Tanto en el bloque socialista europeo como en Occidente, la juventud -a la que en varios casos se unió la clase obrera- tenía las mismas demandas. Y sufrieron represiones violentas.



Las editoriales en México se preparan para conmemorar, con reediciones y novedades que aportan al análisis de los acontecimientos, el 50 aniversario del 68.



Una enciclopedia sobre el Movimiento estudiantil de México escrita por Viétnika Batres, la reedición de una novela prácticamente desconocida (La patria celestial, de Salvador Castañeda), una entrega revisada del libro testimonial 68. Gesta, fiesta y protesta, de Humberto Musacchio, el lanzamiento de 1968, una novela de Fabrizio Mejía Madrid, y la primera edición en español de una serie de ensayos del filósofo Jacques Rancière, son algunos de los títulos que llegarán a los estantes próximamente.



El giro de la historia

Hace medio siglo, los jóvenes tomaron las calles en distintos países con demandas de igualdad. Mientras en Estados Unidos protestaban por la guerra en Vietnam y surgían iniciativas en favor de los derechos civiles, en México, sede ese año de los Juegos Olímpicos, se gestó un levantamiento estudiantil para reclamar un cambio democrático en el país, que terminó con la masacre el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco.



En Europa, los jóvenes también salieron a las calles: de enero a agosto de ese año, un movimiento reformista encabezado por el presidente de Checoslovaquia, Alexander Dubcek, propició libertades de prensa y expresión que no existían en el régimen socialista. Fue la Primavera de Praga, que terminó violentamente, el 20 de agosto de 1968, cuando más de 200 mil soldados del Bloque del Este pertenecientes al Pacto de Varsovia invadieron el país. Ese año en París, una de las más grandes revueltas estudiantiles y la mayor huelga en la historia de Francia reclamaban una nación igualitaria y protestaban contra el consumismo: el Mayo Parisino.



“En 1968 el mundo vivió la paradoja de que los jóvenes, hartos de la opresión del consumo en la capital francesa, reclamaban algo muy distinto a los jóvenes de Praga, que estaban cansados de la opresión ideológica comunista”, apunta Ricardo Cayuela, editor de Penguin Random House, que lanzará alrededor de 20 títulos este año.



Las nuevas generaciones necesitan referentes que les ilustren su pasado, advierte Cayuela. “En México, el 68 ha sido un tema desde el mismo momento de la matanza del 2 de octubre. Ahí está La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, que es un clásico indispensable; los libros de Luis González de Alba, que muestran otra versión de los hechos, y tantos otros. Los libros tienen un ciclo de vida y las efemérides ayudan a que tengan una nueva oportunidad, a que encuentren nuevos lectores”.



A los estantes

El plan editorial de Penguin Random House para recordar el aniversario 50 del 68 incluye tanto revisiones como novedades.



“Tenemos 10 o 12 títulos publicados, desde figuras clave como Julio Scherer, hasta libros de investigación o periodísticos; incluso uno colectivo que se llama Pensar el 68, en el que participan muchos de los protagonistas del movimiento, coordinado por Gilberto Guevara Niebla”, detalla.



En su catálogo figuran textos que colindan con el tema, como Una historia del marxismo en México, de Carlos Ilíades; Voces biográficas de los principales comunistas mexicanos, de Óscar de Pablo, y, de reciente publicación, una biografía de Vicente Lombardo Toledano, de Daniela Spencer.



También saldrá al mercado una edición conmemorativa de la novela Regina, de Antonio Velasco Piña, así como el ensayo El legado del 68, del mismo autor, que llegarán a librerías en marzo y serán los primeros títulos de novedades de la casa editorial. Ese mes aparecerá igualmente 1968, del ensayista catalán Ramón González Ferriz, un análisis de los movimientos estudiantiles de ese año en Europa, que acaba de publicarse en España.



Acerca de La patria celestial, de Salvador Castañeda, Cayuela explica que el autor, “una figura muy interesante”, participó en el levantamiento estudiantil mexicano y fue miembro del Movimiento de Acción Revolucionaria; entrenado en Corea, pasó por Lecumberri. “En la novela hay una autocrítica a esa decisión de radicalismo de la izquierda ante la matanza. Es un libro importantísimo, poco conocido, que estamos muy orgullosos de rescatar”.



En mayo, anticipa el editor, saldrá 1968, la novela de Mejía Madrid; en agosto, la Enciclopedia del 68, de Viétnika Batres; en septiembre, una investigación de Jacinto Rodríguez Munguía, Los intelectuales y el poder, y otra de Jesús Esquivel, Operaciones secretas de la policía judicial en México.



Entre sus novedades, el Fondo de Cultura Económica publicará por primera vez en español una serie de ensayos de Jacques Rancière, en el libro Divergencias. Sobre ética y política, de próxima aparición.

“1968 fue un año de efervescencia y México estaba en sintonía con las problemáticas mundiales”, destaca Lizeth Mora, editora del FCE. “Por eso queremos abordar la efeméride no sólo como el Movimiento del 68 en México, sino como movimiento mundial. El recuento histórico muchas veces se queda en los meros datos, y nos interesa lo que surgió a partir de ese hecho. Además del 68 como eje reflexivo, tendremos el tema de la democracia –importante en este año electoral-, en una serie de conversatorios alrededor de la conmemoración”.



El FCE tiene títulos de autores de la época como Michel Foucault, de quien reeditó en 2017 las Colecciones de Filosofía y Sociología, así como una serie de cursos: La sociedad punitiva, Lecciones sobre la voluntad de saber, y Seguridad, territorio, población, entre otros. Entre los títulos alusivos a 1968 figuran asimismo obras del teórico marxista Adolfo Sánchez Vázquez, como Ensayos sobre política, moral y socialismo; y de Bolívar Echeverría, Definición de la cultura y El discurso crítico de Marx.



Releer y repensar ese año es urgente, apunta el periodista Humberto Musacchio. “Los libros se siguen escribiendo porque el movimiento está vivo, por eso hay un interés de los lectores de todas las generaciones. No se olvida porque ninguno de los responsables fue a parar a la cárcel. Los sobrevivientes no hemos abandonado la exigencia de reivindicación y todo lo que se publique al respecto abona para que se aclare la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con una cantidad de muertos que ni siquiera hemos podido precisar”.