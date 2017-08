11 libros sobre el futuro de la humanidad que todos deben leer

Nadie sabe con certeza cómo será la próxima década, siglo o milenio, pero muchos escritores han imaginado el futuro en su trabajo, invitándonos a viajar a través del tiempo.



Lynn Lobash, gerente del departamento de Servicios de Lector de la Biblioteca Pública de Nueva York, dijo al Business Insider cuáles son los libros sobre el futuro que todos deberían leer, éstas son sus once recomendaciones.



1. "Los niños del Nuevo Mundo: Historias" de Alexander Weinstein



Esta novela cuenta con 13 historias cortas que plasman lo que el futuro podría ser.



Al igual que la serie "Black Mirror" de Netflix, las narrativas son un poco desconcertantes e incluyen implantes de medios sociales, fabricantes de memoria, juegos de realidad virtual inmersivos y robots de tipo humano.



2."The Handmaid's Tale" de Margaret Atwood



"The Handmaid's Tale" está ambientado en un futuro distópico donde una organización opresora y religiosa toma el poder del gobierno de Estados Unidos. Las mujeres jóvenes son secuestradas, despojadas de sus identidades y forzadas a tener hijos que se les quitan.



La historia, publicada en 1985, aborda temas modernos como el feminismo, el relativismo moral, la sexualidad y la manipulación del poder. También fue adaptado recientemente en un popular espectáculo de Hulu.





3."La Sexta Extinción: Una Historia Antinatural" de Elizabeth Kolbert



Combinando ciencia e historia, Kolbert destaca el impacto de los seres humanos sobre el medio ambiente en este libro ganador del Premio Pulitzer publicado en 2014.



Al quemar combustibles fósiles, estamos afectando la atmósfera, los océanos y el clima, obligando a millones de especies a la extinción, dice ella. Kolbert combina descripciones vívidas de maravillas naturales, como la Gran Barrera de Coral, y experiencias salvajes, como aventurarse en una cueva de murciélagos, para explicar el presente y futuro posible de la Tierra.



4."Esto cambia todo: capitalismo contra el clima" por Naomi Klein



Klein desafía a los lectores a abandonar el capitalismo y reestructurar la economía global y nuestro sistema político para avanzar hacia un futuro más verde. Ella argumenta que alejarse del capitalismo no sólo reducirá las emisiones de CO2 sino que también ayudará a cerrar las brechas de desigualdad y construir una democracia mejor.



Podemos aceptar un cambio radical o la Tierra cambiará radicalmente, argumenta en el libro de 2014. Permanecer neutral en el debate sobre el clima ya no es una opción.



5."En 100 Años: Grandes Economistas Predictan el Futuro", editado por Ignacio Palacios-Huerta



En este libro de 2015, 10 economistas prominentes, entre ellos varios premios Nobel, ofrecen sus opiniones sobre lo que podría ser el mundo en el siglo veintidós.



Estos pensadores consideran el futuro del trabajo, los salarios, la igualdad, la tecnología y el cambio climático, entre otros temas.



6."La física del futuro: cómo los científicos formarán el destino humano y nuestras vidas diarias por el año 2100" por Michio Kaku



En su libro de 2011, el físico Michio Kaku analiza desarrollos en tecnología, medicina y viajes, y predice inventos que el mundo puede tener dentro de cien años.



Entre sus predicciones: ascensores espaciales, lentes de contacto habilitadas por Internet y coches voladores.





7."El futuro extremo: las principales tendencias que reformarán el mundo en los próximos 5, 10 y 20 años", de James Canton



Canton, un asesor de tres presidentes que abarca tres décadas, predice las tendencias futuras en los negocios, la tecnología, el terrorismo, el medio ambiente y la medicina.



Publicado en 2007, es promocionado por Biblioteca Pública de Nueva York como el manual de previsión esencial para los próximos 20 años.



8."1984" de George Orwell



Publicado en 1948, esta novela de ficción distópica de George Orwell imaginó la vida en 1984. En un futuro sombrío, los ciudadanos son constantemente monitoreados y controlados por el Gran Hermano y la Policía del Pensamiento.



Pinta una visión inquietante del mundo y advierte sobre los peligros del totalitarismo en un tomo que sigue siendo relevante hoy en día.



9."Fahrenheit 451" de Ray Bradbury



En esta novela distópica de 1953, el protagonista Guy Montag es un bombero en un mundo donde la televisión gobierna todo. La literatura está en camino a la extinción y el deber de Montag es encender los libros en llamas.



Al igual que en 1984, destaca los peligros del control mental y de un estado totalitario.



10. "Brave New World" de Aldous Huxley



En el futuro de Huxley, los bebés nacen en laboratorios, la sociedad desalienta la acción y el pensamiento individuales. Aunque el mundo es pacífico, el protagonista, Bernard Marx, se pregunta si hay algo más allá.



"Brave New World", publicado en 1932, anticipa espantosamente los avances en la tecnología reproductiva, el aprendizaje del sueño y la psicología.



11."2001: Una odisea del espacio" de Arthur C. Clarke



En esta novela de 1968 (desarrollada conjuntamente con la película de Stanley Kubrick), la inteligencia artificial se hace cargo de una nave espacial - con esperanzas de hacerse con el universo-.



Nombrado HAL 9000, el sistema informático está tan avanzado que es capaz de culpabilidad, neurosis e incluso asesinato. El bot controla la nave espacial, por lo que la tripulación intenta derrocarla.