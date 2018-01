10 alimentos que podrían ayudarte a bajar de peso

Ya se acabó el maratón Guadalupe-Reyes y quizás hayas ganado algunos kilitos con la comida de estas fechas. Si te propusiste bajar de peso luego del último pedazo de rosca, aquí te ofrecemos algunas opciones.



Y no, no son alimentos que mágicamente te hagan bajar de peso ni mucho menos. Se trata de alimentos que pueden ayudarte a comer menos porque te harán sentirte lleno o satisfecho y no te aportarán muchas calorías.



¿Qué hace que la comida nos haga sentir satisfechos? "La fibra y la proteína pueden ayudar", sostiene la doctora Barabara Rolls, autora del libro 'Las últimas dietas volumétricas' a la revista Time.



Papas horneadas



Aunque se les ha señalado de contener altas cantidades de carbohidartos, este tubérculo puede resultar muy bueno para la dieta baja en calorías. Incluso puede aportar muchas vitaminas y fibra a tu cuerpo. Pero no vale si son fritas; lo mejor es consumirlas horneadas o hervidas.



Palomitas



Las palomitas ocupan mucho espacio en el estómago y ver un gran tazón de ellas frente a ti dan la sensación de estar comiendo muchas calorías, por lo que te llenarás más que con las papitas. Ojo: tienen que ser palomitas naturales o con muy poca sal, no valen las cubiertas de mantequilla.



Huevos



Un estudio de la Universidad de San Luis en Estados Unidos halló que el consumo de huevos para el desayuno reduce la ingesta calórica a lo largo del día hasta en 330 calorías. El doctor Joy Dubost, vocero de la Academia de Nutrición y Dietas de EU, señaló que contienen los nueve aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo, por lo que son un alimento muy completo.



Sopa de habas



Debido a su alto contenido de agua, las sopas hacen que te sientas lleno con menos calorías. Aunado al alto contenido de fibra de las habas y otras leguminosas, como los frijoles, así como la presencia de almidón, su ingesta ayuda a sentirse lleno por más tiempo.



Yogur griego



El yogur tiene la ventaja de tener proteína, lo que da la sensación de saciedad, debido a su origen lácteo, además de que puede ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. "El yogur griego contiene el doble de proteína y menos azúcar que el yogur regular", dijo Dubot.



Higo



¿Fanático de los dulces? Esta fruta puede ayudarte a 'bajarle'. Los higos tienen una consistencia densa y una carne dulce, que ralentiza la liberación de azúcar en la sangre, lo que previene los altos niveles que causan las galletas y pasteles.



Licuados



Aunque las bebidas no necesariamente reducen la sensación de hambre, las bebidas licuadas son una excepción y pueden hacerte sentir satisfecho porque están llenas de aire, por lo que te harán comer menos en la siguiente comida, según un estudio de la Universidad estatal de Penn, en Estados Unidos.



Sólo cuida no cargarlos de jugos de frutas llenos de azúcar o endulzantes. Algunas opciones son usar leche descremada o yogur, y mezclarlo con frutas como plátanos o frutos rojos.



Manzanas



Las manzanas son unas de las pocas frutas que contienen pectina, que naturalmente ralentiza la digestión y promueve la sensación de estar lleno, según un estudio de Gastroenterology. "Las manzanas enteras toman mucho tiempo para comerse y tienen pocas calorías", dijo a Time la doctora Susan Roberts, profesora de nutrición de la Universidad de Tufts, en EU.



Avena



La avena favorece la sensación de saciedad porque tiene un alto contenido de fibra, por lo que puede absorber líquidos como una esponja, y tarda más tiempo en pasar por el sistema digestivo, lo que retrasará tu sensación de hambre.



Granos de trigo



En especial la quinoa, los granos de trigo tienen más contenido de fibra y proteína por porción que cualquier otro grano. "La proteína estimula la hormona ghrelina para decirle a nuestro cerebro que estamos satisfechos", explicó Roberts a Time.